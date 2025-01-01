Zum Inhalt springenBarrierefrei
5 Min.Ab 6

Während dieser Tage viele Eltern nach der perfekten Ferienbeschäftigung für ihre Kinder suchen, haben wir uns ein Projekt angesehen, das u.a. auch Feriencamps mit digitalen, spielerischen Lerneinheiten für Kinder anbietet. Neben diesem zukunftsweisenden Projekt richtet „Road to Digital Austria“ auch einen Blick zurück und zeigt, wie Terminvereinbarung vor 30 Jahren funktionierte.

