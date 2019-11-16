Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Staffel 1 Folge 22 vom 16.11.2019
Folge vom 16.11.2019

In „Road to Digital Austria“ erfahrt ihr jetzt, wie Jugendliche für Technik begeistert werden sollen, welche Roboter für uns lästige Hausarbeiten übernehmen können und wie sogenannte QR-Codes funktionieren. Wir waren für Euch bei der Hermes Wirtschaftsgala und haben dort digitale Leitbetriebe näher kennengelernt, haben das Digi-Registrierkassen-StartUp „HelloCash“ besucht und beschäftigen uns mit dem Thema E-Commerce. Alle diese Infos findet ihr kompakt zusammengefasst in dieser Folge von „Road to Digital Austria“.

