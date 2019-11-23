Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Staffel 1 Folge 23 vom 23.11.2019
Das "Road to Digital Austria" - Team war für euch bei der Hermes-Wirtschaftsgala in Wien, hat eine Firma besucht, die digitale Registrierkassen entwickelt und beschäftigt sich mit dem Thema "E-Commerce". All das erwarten euch in dieser Folge von "Road to Digital Austria".

