Staffel 01 Folge 23 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 23: Staffel 01 Folge 23 - Road to Digital Austria
5 Min.Folge vom 23.11.2019Ab 6
Das "Road to Digital Austria" - Team war für euch bei der Hermes-Wirtschaftsgala in Wien, hat eine Firma besucht, die digitale Registrierkassen entwickelt und beschäftigt sich mit dem Thema "E-Commerce". All das erwarten euch in dieser Folge von "Road to Digital Austria".
