Road to Digital Austria

Staffel 01 Folge 09 - Road to Digital Austria

ATVStaffel 1Folge 9
Staffel 01 Folge 09 - Road to Digital Austria

Staffel 01 Folge 09 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen

Road to Digital Austria

Folge 9: Staffel 01 Folge 09 - Road to Digital Austria

15 Min.Ab 6

Von der geschützten Werkstätte Tirol über das StartUp-Zentrum WeXelerate in Wien bis hin zum Unternehmen „Nuki“ in der Steiermark – Digitalisierung passiert jeden Tag in ganz Österreich. Das Team von „Road to Digital Austria“ hat diese spannenden Projekte in dieser Folge für euch näher beleuchtet.

Road to Digital Austria
ATV
Road to Digital Austria

Road to Digital Austria

