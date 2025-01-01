Staffel 01 Folge 09 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 9: Staffel 01 Folge 09 - Road to Digital Austria
15 Min.Ab 6
Von der geschützten Werkstätte Tirol über das StartUp-Zentrum WeXelerate in Wien bis hin zum Unternehmen „Nuki“ in der Steiermark – Digitalisierung passiert jeden Tag in ganz Österreich. Das Team von „Road to Digital Austria“ hat diese spannenden Projekte in dieser Folge für euch näher beleuchtet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Road to Digital Austria
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen