Staffel 01 Folge 21 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 21: Staffel 01 Folge 21 - Road to Digital Austria
5 Min.Folge vom 09.11.2019Ab 6
In dieser Folge zeigt das „Road to Digital Austria“-Team einmal mehr, wie vielfältig die Digitalisierung Österreich beschäftigt: vom Online-Dating über länderübergreifende Wirtschaftszusammenarbeit und modernste Drohnen bis hin zur mittlerweile digitalen Versicherungsbranche.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Road to Digital Austria
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen