Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Road to Digital Austria

Staffel 01 Folge 21 - Road to Digital Austria

ATVStaffel 1Folge 21vom 09.11.2019
Staffel 01 Folge 21 - Road to Digital Austria

Staffel 01 Folge 21 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen

Road to Digital Austria

Folge 21: Staffel 01 Folge 21 - Road to Digital Austria

5 Min.Folge vom 09.11.2019Ab 6

In dieser Folge zeigt das „Road to Digital Austria“-Team einmal mehr, wie vielfältig die Digitalisierung Österreich beschäftigt: vom Online-Dating über länderübergreifende Wirtschaftszusammenarbeit und modernste Drohnen bis hin zur mittlerweile digitalen Versicherungsbranche.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Road to Digital Austria
ATV
Road to Digital Austria

Road to Digital Austria

Alle 3 Staffeln und Folgen