Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Road to Digital Austria

Staffel 01 Folge 10 - Road to Digital Austria

ATVStaffel 1Folge 10vom 24.08.2019
Staffel 01 Folge 10 - Road to Digital Austria

Staffel 01 Folge 10 - Road to Digital Austria Jetzt kostenlos streamen

Road to Digital Austria

Folge 10: Staffel 01 Folge 10 - Road to Digital Austria

5 Min.Folge vom 24.08.2019Ab 6

Wo andere chillen, arbeiten Hotelfachleute mit einer App zusammen. So wird in einem steirischen Wellnesshotel versucht, den Gästen den bestmöglichen Aufenthalt zu ermöglichen. Das Team von „Road to Digital Austria“ hat sich diese Technologie genauer angesehen. Außerdem seht ihr in dieser Ausgabe, wie Promis am Wörthersee fliegenden Taxis zusehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Road to Digital Austria
ATV
Road to Digital Austria

Road to Digital Austria

Alle 3 Staffeln und Folgen