ATVStaffel 1Folge 17
15 Min.Ab 6

Auch in dieser Folge „Road to Digital Austria“ gibt’s wieder geballte Digital-Infos! So erfahrt ihr, was ihr beachten müsst, wenn eure Kinder Lern-Apps nutzen, warum Musikhören heute viel mehr Spaß als noch vor drei Jahrzehnten macht und wie ihr euch mit der SV-App Zettelchaos sparen könnt.

ATV
