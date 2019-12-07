Zum Inhalt springenBarrierefrei
Road to Digital Austria

Staffel 01 Folge 25 - Road to Digital Austria

ATVStaffel 1Folge 25vom 07.12.2019
15 Min.Folge vom 07.12.2019Ab 6

15 Minuten vollgepackt mit Infos zu aktuellen digitalen Themen! In dieser Folge von "Road to Digital Austria" erfahrt ihr, wie die Digitalisierung Einfluss in neue Lehrberufe bei der Firma Porsche nimmt, wie digital unsere Landwirtschaft funktionieren kann, wie ein Exoskelett Menschen im Alltag neue Chancen ermöglichen kann und vieles mehr.

