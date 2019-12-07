Staffel 01 Folge 25 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 25: Staffel 01 Folge 25 - Road to Digital Austria
15 Min. 07.12.2019
15 Minuten vollgepackt mit Infos zu aktuellen digitalen Themen! In dieser Folge von "Road to Digital Austria" erfahrt ihr, wie die Digitalisierung Einfluss in neue Lehrberufe bei der Firma Porsche nimmt, wie digital unsere Landwirtschaft funktionieren kann, wie ein Exoskelett Menschen im Alltag neue Chancen ermöglichen kann und vieles mehr.
Road to Digital Austria
