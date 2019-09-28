Staffel 01 Folge 15 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 15: Staffel 01 Folge 15 - Road to Digital Austria
5 Min.Folge vom 28.09.2019Ab 6
Wie sehen die Jobs von morgen aus? Welche digitalen Helfer können uns Amtswege ersparen? Was genau ist eigentlich Bluetooth? Antworten auf diese Fragen gibt es in der aktuellen Folge von „Road to Digital Austria“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Road to Digital Austria
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen