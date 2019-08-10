Staffel 01 Folge 08 - Road to Digital Austria Jetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 8: Staffel 01 Folge 08 - Road to Digital Austria
5 Min.Folge vom 10.08.2019Ab 6
In der Seestadt Aspern seht ihr bereits heute Busse, bei denen niemand hinter dem Lenkrad sitzt. Das „Road To Digital Austria“-Team hat sich diese Technologie angesehen und berichtet zudem von der „Kaffee Digital“-Initiative des Vereins fit4internet. Außerdem wird der Begriff des „Darknet“ näher beleuchtet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Road to Digital Austria
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen