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Road to Digital Austria

Staffel 01 Folge 08 - Road to Digital Austria

ATVStaffel 1Folge 8vom 10.08.2019
Staffel 01 Folge 08 - Road to Digital Austria

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Road to Digital Austria

Folge 8: Staffel 01 Folge 08 - Road to Digital Austria

5 Min.Folge vom 10.08.2019Ab 6

In der Seestadt Aspern seht ihr bereits heute Busse, bei denen niemand hinter dem Lenkrad sitzt. Das „Road To Digital Austria“-Team hat sich diese Technologie angesehen und berichtet zudem von der „Kaffee Digital“-Initiative des Vereins fit4internet. Außerdem wird der Begriff des „Darknet“ näher beleuchtet.

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