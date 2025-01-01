Staffel 01 Folge 19 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 19: Staffel 01 Folge 19 - Road to Digital Austria
5 Min.Ab 6
Einen Grabstein zu kaufen, fällt niemandem von uns leicht. Neben der emotionalen Last ist es aber auch im ganz praktischen Sinn nicht leicht, sich vorzustellen, wie ein Grabstein mal aussehen wird, wenn er am Grab steht. Damit es keine bösen Überraschungen bei der letzten Ruhestätte gibt, setzt ein Steinmetz aus Oberösterreich jetzt auf digitale Unterstützung. Das „Road to Digital Austria“-Sendungsteam war bei der Firma zu Besuch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Road to Digital Austria
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen