5 Min.Ab 6

Einen Grabstein zu kaufen, fällt niemandem von uns leicht. Neben der emotionalen Last ist es aber auch im ganz praktischen Sinn nicht leicht, sich vorzustellen, wie ein Grabstein mal aussehen wird, wenn er am Grab steht. Damit es keine bösen Überraschungen bei der letzten Ruhestätte gibt, setzt ein Steinmetz aus Oberösterreich jetzt auf digitale Unterstützung. Das „Road to Digital Austria“-Sendungsteam war bei der Firma zu Besuch.

