Road to Digital Austria
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Road to Digital Austria
5 Min.
„Road to Digital Austria“ entführt dich heute zur Lieblingsapp auf den Smartphones deiner Kinder und zeigt dir, wie spannend in österreichischen Vorzeigeunternehmen mit „künstlicher Intelligenz“ gearbeitet wird. Ein Einblick in unsere digitale Zukunft – ganz locker, kompakt und ohne Fachchinesisch.
Road to Digital Austria
