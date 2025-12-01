Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Lügen und Klamotten

Paramount GlobalStaffel 7Folge 11
Lügen und Klamotten

Lügen und KlamottenJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 11: Lügen und Klamotten

21 Min.

Endlich bekommt Sabrina ihre erste Titel-Story: ein Interview mit dem Rockstar Daniel Bedingfield. Da dessen Designer gerade ausgefallen ist, schlägt Sabrina spontan Morgan als Ersatz vor. Gleichzeitig bekommt Roxie Probleme beim Radiosender, denn ihr Chef meint, ihre Sendung sei zu langweilig. Sabrinas Ratschlag, Live-Musik in die Show einzubauen, wird von ihr jedoch gründlich missverstanden - sie beginnt selbst zu komponieren und zu singen ...

