Sabrina ... total verhext!
Folge 3: Was ist schon normal?
21 Min.
Bei einem gemeinsamen Club-Besuch hat Sabrina das Gefühl, um die Anerkennung ihrer Kollegen kämpfen zu müssen. Um den Jungs zu imponieren, erzählt die Hexe, dass sie in einem Vulkan auf Hawaii war und auf den Ringen des Saturns Achterbahn gefahren ist. Damit erreicht Sabrina aber eher das Gegenteil von dem, was sie wollte: Ihre Kollegen halten sie für völlig verrückt. Als diese auch noch von dem Verschwinden ihrer Tanten erfahren, glauben sie sogar, Sabrina sei eine Mörderin ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures