Sabrina ... total verhext!
Folge 19: Cinderellas Märchenhochzeit
22 Min.
Sabrina wünscht sich eine Märchenhochzeit. Sie holt sich dafür Cinderella zu Hilfe und bekommt den Rat, immer daran zu denken, dass es ihr Tag ist und ihre Hochzeit und dass sie alles daran setzen muss, alles zu bekommen, was sie will! Sabrina benimmt sich derart fordernd und egozentrisch - sogar Aaron ist irritiert. Bald wird auch Sabrina klar, dass sie keine Prinzessin geworden ist, sondern ein Drache - und das im wahrsten Sinne des Wortes ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures