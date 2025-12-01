Sabrina ... total verhext!
Folge 6: Sabrina unplugged
22 Min.
Durch einen dummen Zufall läuft Sabrina Gefahr, als Hexe enttarnt zu werden. Schuld daran hat Leonard, der in der gesamten Redaktion Webcams aufgestellt und Sabrina beim Zaubern erwischt hat. Um ihr kleines Geheimnis zu wahren, beamt sich die Hexe in Leonards Computer und löscht dort die Aufnahmen von sich. Als sie wieder zum Vorschein kommt, hat Sabrina ein anderes Problem: Sie sieht aus wie Pamela Anderson! Wie soll sie das nur ihren Freunden und Kollegen erklären?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures