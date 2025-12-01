Sabrina ... total verhext!
Folge 4: Das Biest
22 Min.
Sabrina soll die Pop-Sängerin Baby K2K interviewen, doch die ist so wild, dass Sabrina Angst haben muss, während des Gesprächs verprügelt zu werden. Mit Hilfe eines Zauberspruchs versucht sie, die Situation zu retten. Doch der Schuss geht nach hinten los: Als Baby K2K beim nächsten Auftritt lammfromm auf der Bühne steht, Sabrina jedoch jeden, der ihr über den Weg läuft, angiftet, ist klar - Baby und Sabrina haben die Persönlichkeiten getauscht. Sabrina sucht Hilfe bei Bob ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures