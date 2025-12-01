Sabrina ... total verhext!
Folge 16: Cyrano und Sabrina
22 Min.
Aus Angst vor Zurückweisung bringt Sabrina es nicht über sich, Aaron ihre Liebe zu gestehen. Um herauszufinden, wie er auf ihr Geständnis reagieren würde, ruft sie Cyrano de Bergerac zur Hilfe. Der sieht ihr - bis auf die Nase - zum Verwechseln ähnlich und nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Als es zum Kuss kommt, verliebt sich "Cyrano-Sabrina" in Aaron. Jetzt will die eifersüchtige Sabrina ihre Konkurrenz wieder loswerden - es kommt zum Duell der beiden ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures