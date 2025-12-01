Sabrina ... total verhext!
Folge 9: Wiedersehen in Miami
21 Min.
Nach einer vollkommen missglückten Weihnachtsfeier fliegen Sabrina, Roxie und Morgan mit Leonard nach Miami. Dort trifft Roxie überraschend auf ihre Mutter Candy, die nach der Entlassung aus dem Gefängnis dort als Weihnachtsfrau arbeitet. Erst nach schwierigen Verhandlungen gelingt es Sabrina, Mutter und Tochter wieder zu versöhnen. Dann wird jedoch in ihre Wohnung eingebrochen - der erste Verdacht fällt natürlich auf Candy ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures