Sabrina ... total verhext!
Folge 20: Ein Fisch namens Aaron
22 Min.
Sabrina hat Angst davor, Tante Irma zu gestehen, dass ihr Verlobter Aaron ein Sterblicher ist. Nicht ohne Grund: Weil Harvey sich verplappert, verwandelt die Tante Aaron in einen Goldfisch. Als Betty für einen Moment auf ihn aufpassen soll, fällt er zu allem Überfluss auch noch in den Abfluss - doch Sabrina, Salem und Harvey können ihn wieder finden. Weil sich Tante Irma jedoch immer noch weigert, ihn zurückzuverwandeln, lässt sich Harvey eine List einfallen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures