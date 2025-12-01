Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Cirque du Sabrina

Staffel 7Folge 15
Cirque du Sabrina

Cirque du SabrinaJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 15: Cirque du Sabrina

22 Min.

Sabrina bekommt die Termine und Verabredungen mit Aaron, Harvey und ihren Freundinnen nicht mehr koordiniert. Als plötzlich aus ihrem Schlafzimmer ein Zirkus wird, demonstriert der Jongleur Jaques ihr die Unausgeglichenheit ihres Lebens deutlich mit Hilfe eines Hochseils. Sabrina macht sich auf die Suche nach möglichen Gründen für ihre Verfassung. Liegt es vielleicht an Aarons Eifersucht auf Harvey oder an Harveys Liebe zu ihr?

