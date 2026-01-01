Sabrina ... total verhext!
Folge 5: Die Ladendiebin
22 Min.
Damit Morgan ihre Kollektion besser verkaufen kann, soll Sabrina in einer Boutique als Kundin auftreten und von Morgans Mode schwärmen. Als der Filmstar Babette Storm den Laden betritt, und Sabrina bemerkt, dass sie klaut, hofft sie auf eine Story. Als die Diva erneut in das Geschäft kommt, und sich ein Gespräch zwischen beiden ergibt, gesteht Sabrina, dass sie Journalistin ist. Babette lässt ihr Diebesgut daraufhin in Sabrinas Tasche verschwinden - und die wird verhaftet ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle Staffeln im Überblick
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures