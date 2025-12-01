Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Romanzen-Alarm

Paramount GlobalStaffel 7Folge 17
Romanzen-Alarm

Romanzen-AlarmJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 17: Romanzen-Alarm

22 Min.

Im letzten Moment kann Sabrina mit ihren magischen Kräften verhindern, dass Morgan in einen Aufzugschacht stürzt. Doch die Rettung verärgert die drei Schicksalsgöttinnen Paris, Mackenzie und Ashley so sehr, dass sie nun stattdessen Sabrina töten wollen. Zwar gelingt es ihr, die Göttinnen von ihrem Vorhaben abzubringen, aber die konzentrieren ihre Wut auf ein neues Opfer: Aaron. Um ihn zu retten, muss Sabrina dreimal die Schicksalsgöttinnen besiegen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen