Sabrina ... total verhext!
Folge 2: Interview mit einem Hohlkopf
22 Min.
Sabrina hat ihren ersten Auftrag erhalten: Sie soll den Rockstar Strum interviewen. Zu ihrem Leidwesen stellt die junge Hexe fest, dass es sich bei dem Musiker um einen arroganten Hohlkopf handelt. Als sie das auch in ihrem Artikel schreibt, stürmt Strum die Redaktion und droht mit einer Klage. Unterdessen ärgert sich Morgan über Salems ungezogenes Verhalten und beginnt damit, ihn zu erziehen. Als sie dazu auch noch Elektroschocker benutzt, wird es dem Kater zu bunt ...
Sabrina ... total verhext!
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures