Sabrina ... total verhext!
Folge 14: Perfekt!
22 Min.
Nach ihrer Probezeit beim "Scorch-Magazine" steht Sabrina das Beurteilungsgespräch mit Annie bevor. Um weitere Fehler zu vermeiden, wendet sie einen Zauberspruch an, der sie zwar ihren Blinddarm kostet, sie aber ansonsten in jeder Hinsicht perfekt macht. So perfekt, dass sie jeden in ihrer Umgebung ständig korrigiert und sogar Aaron bei ihrem ersten Date so verschreckt, dass er telefonisch mit ihr Schluss macht. Jetzt muss Sabrina in die "Fehlerschule" ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures