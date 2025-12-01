Sabrina ... total verhext!
Folge 22: Seelenverwandte
21 Min.
Kurz vor ihrer Hochzeit werden Sabrinas Zweifel immer stärker, ob Aaron denn auch wirklich der Richtige für sie ist. Daran kann auch Dr. Zweifel nichts ändern, der extra Aarons Seelenstein mitgebracht hat - der passt nämlich nur "fast" mit Sabrinas Stein zusammen. Während Sabrina und Aaron sich vor den Traualtar begeben, macht sich Amanda auf die Suche nach Harvey ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures