Schmatzo: Kaiserschmarrn mit Marillenröster und Apfelmus
Schmatzo
Folge 275: Schmatzo: Kaiserschmarrn mit Marillenröster und Apfelmus
16 Min.Folge vom 18.06.2024
In dieser Folge geht es um ein typisch österreichisches Gericht: Kaiserschmarr'n. Noah ist zwar anfänglich nicht so begeistert, weil er gerne seinen geliebten Apfelstrudel gegessen hätte, aber zum Schluss sind trotzdem alle Kinder vom Ergebnis beeindruckt. Noah und Estelle zeigen sich passend zu unserem Motto von ihrer kaiserlichen Seite. Bildquelle: ORF
