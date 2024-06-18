Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaiserschmarrn mit Marillenröster und Apfelmus

ORF1Staffel 1Folge 275vom 18.06.2024
16 Min.Folge vom 18.06.2024

In dieser Folge geht es um ein typisch österreichisches Gericht: Kaiserschmarr'n. Noah ist zwar anfänglich nicht so begeistert, weil er gerne seinen geliebten Apfelstrudel gegessen hätte, aber zum Schluss sind trotzdem alle Kinder vom Ergebnis beeindruckt. Noah und Estelle zeigen sich passend zu unserem Motto von ihrer kaiserlichen Seite. Bildquelle: ORF

ORF1
