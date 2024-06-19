Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 277vom 19.06.2024
17 Min.Folge vom 19.06.2024

Fischstäbchen mit Kartoffelsalat und Kräutercreme - dazu Pfefferminzeistee Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute wählen die sechs Kids ihr liebstes Fischgericht aus: selbstgemachte Fischstäbchen mit Kartoffelsalat. Dazu gibt es noch einen selbstgemachten Pfefferminzeistee mit Himbeereiswürfeln. Passend zu den Fischstäbchen haben sich Estelle, Nico, Lou-Anne und Anna Bastelideen überlegt, die gut zum Meer passen: Serviettenwale und Zitronenschiffchen. Bildquelle: ORF

