Schmatzo
Folge 414: Schmatzo: Kraut
15 Min.Folge vom 09.02.2026
Alex muss sich bemühen, um die Kochkids vom heutigen Thema überzeugen zu können. Es geht um Kraut! Philip ist begeistert, denn er liebt Sauerkraut über alles. Marlies und Ben sehen das ganz anders - Kraut kann ihnen gestohlen bleiben. Aber Alex wäre ja nicht Alex, wenn er sich nicht eine ganz besondere Überraschung für die Kochkids überlegt hätte. Kann diese Marlies und Ben umstimmen? Bildquelle: ORF
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