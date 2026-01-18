Schmatzo
Folge 413: Schmatzo: Nüsse
"Was kann man naschen und ist gleichzeitig gesund?", fragt Alex. Genau, es dreht sich heute um Nüsse. Helene und Magdalena dürfen die bereits vorbereitete Haselnusscreme mit Zimt, Honig oder Vanille verfeinern. Für die Teller stechen sie dann lustige Brotfiguren aus und bestreichen diese mit ihrer einzigartigen Haselnusscreme. Kyra und Lukas machen Nuss-Käse-Cracker. Dafür haben sie Walnüsse, Käse und verschiedene Gewürze am Tisch stehen. Paul und Ben, machen Müsliriegel selber. Sie verrühren Haferflocken, weiche Butter, Honig und einen bunten Nussmix miteinander und richten sie zu kleinen Kugeln auf einem Blech an. Alex verwertet übriggebliebene Palatschinken vom Vortag, indem er sie mit etwas Haselnusscreme füllt und mit Staubzucker verziert. Bildquelle: ORF/Rene Rothkopf
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