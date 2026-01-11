Schmatzo
Folge 412: Schmatzo: Eier
Man kann damit viele verschiedene Gerichte zubereiten und es entsteht Leben daraus. Richtig, mit Eiern! Team Rot bekommt von Alex einen Eiaufstrich, den es noch verfeinern darf. Das lassen sich Lola und Sebastian nicht zwei Mal sagen und würzen drauf los. Lilli und Magdalena sollen gebackene Eier zubereiten. Eine ganz schön glitschige Angelegenheit! Ob die Eier am Schluss wirklich so knusprig sind wie ein Schnitzel? Ein Spiegelei in der Pfanne kann jeder. Aber Team Blau macht es heute im Backrohr. Joshua und Jonas sind genau die Richtigen für diese Aufgabe! Die Eier werden mit Speck ummantelt, in Paprika aufgeschlagen und schwimmen in Semmeln. Und Joshua lässt seiner Kreativität freien Lauf. Er bereitet "Mumieneier" zu. Was das wohl ist? Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick