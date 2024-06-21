Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Gefülltes Brathuhn mit buntem Gemüse

ORF1Staffel 1Folge 281vom 21.06.2024
Schmatzo: Gefülltes Brathuhn mit buntem Gemüse

Schmatzo: Gefülltes Brathuhn mit buntem GemüseJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 281: Schmatzo: Gefülltes Brathuhn mit buntem Gemüse

16 Min.Folge vom 21.06.2024

Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute kochen Alex und die zwei Kochkids ein knuspriges Brathuhn. Das füllen sie mit einer leckeren Semmelfülle. Ein ganzes Huhn zu bearbeiten ist für die Kochkids eine ganz neue Herausforderung. Es muss schließlich gewaschen, gesäubert, gefüllt und mariniert werden, bevor es in den Backofen kommt. Beim Verkosten entfacht ein Wettkampf um die Hühnerhaxen. Wer wohl die zwei begehrten Haxerln abbekommt? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen