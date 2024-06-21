Schmatzo: Gefülltes Brathuhn mit buntem GemüseJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 281: Schmatzo: Gefülltes Brathuhn mit buntem Gemüse
16 Min.Folge vom 21.06.2024
Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute kochen Alex und die zwei Kochkids ein knuspriges Brathuhn. Das füllen sie mit einer leckeren Semmelfülle. Ein ganzes Huhn zu bearbeiten ist für die Kochkids eine ganz neue Herausforderung. Es muss schließlich gewaschen, gesäubert, gefüllt und mariniert werden, bevor es in den Backofen kommt. Beim Verkosten entfacht ein Wettkampf um die Hühnerhaxen. Wer wohl die zwei begehrten Haxerln abbekommt? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0