Heute läuft das große Fußballmatch im Fernsehen! Alex und die Kochkids treffen sich zum gemeinsamen Schauen! Die passenden Snacks dürfen da natürlich nicht fehlen. Isabell und Damian gaberln sich mit ihren Ballkünsten in die Küche. Es steht einiges am Programm: Nachos und ein feuriger Salsadip, knusprige Erdnüsse und Karamellpopcorn für die Naschkatzen. Na hoffentlich geht sich das alles bis zum Anpfiff aus! Am Basteltisch gibt es etwas ganz Besonderes! Marie, Amos, Aaron und Deniz zaubern den Köchen heute eine süße Überraschung: Zuckerwatte! Statt beim Tisch zu essen, wird heute am selbstgemachten Fußballrasen gegessen. Bildquelle: ORF
