Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Fußballparty

ORF1Staffel 1Folge 349vom 26.02.2025
Schmatzo: Fußballparty

Schmatzo: FußballpartyJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 349: Schmatzo: Fußballparty

15 Min.Folge vom 26.02.2025

Heute läuft das große Fußballmatch im Fernsehen! Alex und die Kochkids treffen sich zum gemeinsamen Schauen! Die passenden Snacks dürfen da natürlich nicht fehlen. Isabell und Damian gaberln sich mit ihren Ballkünsten in die Küche. Es steht einiges am Programm: Nachos und ein feuriger Salsadip, knusprige Erdnüsse und Karamellpopcorn für die Naschkatzen. Na hoffentlich geht sich das alles bis zum Anpfiff aus! Am Basteltisch gibt es etwas ganz Besonderes! Marie, Amos, Aaron und Deniz zaubern den Köchen heute eine süße Überraschung: Zuckerwatte! Statt beim Tisch zu essen, wird heute am selbstgemachten Fußballrasen gegessen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 1 Staffeln und Folgen