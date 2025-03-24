Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 372vom 24.03.2025
16 Min.Folge vom 24.03.2025

Alex hat sich tolle rote-Rüben-Gerichte überlegt. Gloriya und Julian bekommen von ihm eine Rote-Rüben-Suppe. Die Farbe überzeugt sofort. Julian wirft sich mit seinen Verfeinerungen richtig ins Zeug. Doch zehn Nelken in einem Suppenglas? Wird das Ergebnis überzeugen? Sarah und Magdalena können ihr Glück kaum fassen: Sie dürfen Palatschinken machen. Die pinkfarbenen Palatschinken sorgen bei den beiden für Verwirrung: Sind sie nun salzig oder süß? Sebastian und Ben dürfen Rote-Rüben-Knödel machen und Alex' Restlverwertung ist heute ein Rote-Rüben-Aufstrich. Bildquelle: ORF

