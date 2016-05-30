Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.05.2016Jetzt kostenlos streamen
45 Min.Folge vom 30.05.2016Ab 6
Erfolg ist sein zweiter Vorname: In der 1. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" gibt Weinbauer Leo Hillinger auf PULS 4 seine Witze zum Besten. Dass der sympathische Burgenländer nicht nur ein kundiger Winzer und Marketing-Genie ist, sondern auch jede Menge Humor hat, beweist Leo Hillinger in der Folge vom 30. Mai auf PULS 4. Ganze Folge vom 30.05.2016
