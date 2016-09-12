Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 12.09.2016 - Lukas PermanJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 9: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 12.09.2016 - Lukas Perman
46 Min. Ab 6
In der 9. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!?" nimmt der österreichische Sänger und Schauspieler Lukas Perman am Witze-Stammtisch von PULS 4 platz. Neben Lydia Prenner-Kaspar, Gery Seidl und Harry Prünster sorgt er beim Publikum für ordentliche Lacher.
Sehr witzig!?
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4