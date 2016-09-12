Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 12.09.2016 - Lukas Perman

PULS 4Staffel 2Folge 9vom 12.09.2016
46 Min.Folge vom 12.09.2016Ab 6

In der 9. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!?" nimmt der österreichische Sänger und Schauspieler Lukas Perman am Witze-Stammtisch von PULS 4 platz. Neben Lydia Prenner-Kaspar, Gery Seidl und Harry Prünster sorgt er beim Publikum für ordentliche Lacher.

