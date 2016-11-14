Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 14.11.2016 - Alfons HaiderJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 22: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 14.11.2016 - Alfons Haider
46 Min.Folge vom 14.11.2016Ab 6
Entertainer Alfons Haider zeigt sich am Witze-Stammtisch auf PULS 4 von seiner besten Seite. Neben Modetipps für Gery Seidl erheitert er das Publikum mit seinen genialen Pointen. Und der hat so einiges im Gepäck. Vor allem über seine versauten Witze freut sich Witzeprinzessin Lydia Prenner-Kasper. Aber auch der amtierende Witzekönig Harry Prünster kommt voll und ganz in der 22. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!?" auf seine Kosten.

