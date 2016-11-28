Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 28.11.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 24: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 28.11.2016
Folge vom 28.11.2016
Kabarettist Herbert Steinböck hebt den Witze-Stammtisch auf neue Ebenen. Denn in der 24. Folge der 2. Staffel knackt er den Punkterekord und schnappt sich den heißbegehrten Siegerkrug. Da bleibt sogar dem bisherigen Witzekönig Harry Prünster das Lachen im Hals stecken. Das Publikum ist auf jeden Fall aus dem Häuschen. All das und mehr in "Sehr witzig!?" auf PULS 4.
