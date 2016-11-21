Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 21.11.2016 - Elke WinkensJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 23: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 21.11.2016 - Elke Winkens
46 Min.Folge vom 21.11.2016Ab 6
Schauspielerin Elke Winkens sorgt in der 23. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!?" für ordentlich Chaos. Für Unterhaltung ist gesorgt, und das, obwohl nicht jede Pointe perfekt sitzt. Der Stimmung macht das allerdings nichts aus. Das Publikum gröhlt und jubelt vor Freude. Was der Auslöser dafür ist, sehen sie am Witze-Stammtisch bei PULS 4.
