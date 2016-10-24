Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016

PULS 4Staffel 2Folge 16vom 24.10.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016Jetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 16: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016

46 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 6

Der Berufssatiriker Rudi Roubinek nimmt am PULS 4 Witze-Stammtisch in der 16. Folge 16 Politiker und Behörden ordentlich auf die Schaufel. Sein blaues T-Shirt wird dabei zum Running Gag. "Sehr witzig!?" - der Name ist Programm.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen