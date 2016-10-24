Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 16: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.10.2016
46 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 6
Der Berufssatiriker Rudi Roubinek nimmt am PULS 4 Witze-Stammtisch in der 16. Folge 16 Politiker und Behörden ordentlich auf die Schaufel. Sein blaues T-Shirt wird dabei zum Running Gag. "Sehr witzig!?" - der Name ist Programm.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4