Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 31.10.2016 - Marc Pircher

PULS 4Staffel 2Folge 18vom 31.10.2016
46 Min.Folge vom 31.10.2016Ab 6

Der Quetschn-Akrobat Marc Pircher beweist am Witze-stammtisch auf PULS 4, dass er kein Instrument braucht, um die Menge zum Applaudieren zu bringen. Mit seinen genialen Pointen bei "Sehr witzig!?" lockt er sogar den Witzekönig Harry Prünster aus der Reserve.

