Dass Schauspieler-Legende Wolfgang Böck fast überall als "Trautmann" angesprochen wird, macht ihm nichts aus. Viel mehr kann er durch seine Erfahrungen als Schauspiel-Kommissar am Witze-Stammtisch bei PULS 4 vor allem bei Polizistenwitz punkten. In der 21. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!?" beweist Böck, dass zwischen Schauspiel und Witz oft nur ein schmaler Grad liegt.

