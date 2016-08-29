Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.08.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 7: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.08.2016
46 Min.Folge vom 29.08.2016Ab 6
Der österreichische Schauspieler, Autor und Kabarettist Fifi Pissecker hat in der 7. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" auf PULS 4 platz genommen. Gemeinsam mit den Stamm-Comedians sorgt er beim Publikum für ordentliche Schenkelklopfer. Ganze Folge vom 29.08.2016
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4