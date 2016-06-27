Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.06.2016 - Peter PacultJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 5: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.06.2016 - Peter Pacult
46 Min.Folge vom 27.06.2016Ab 6
In der 5. Folge der 2. Staffel des PULS 4-Formats "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" zeigt Peter Pacult, dass er für jeden Spaß zu haben ist und in Sachen Wuchteln-Schieben den Kabarettisten Gery Seidl, Harry Prünster und Lydia Prenner-Kasper um nichts nachsteht.
