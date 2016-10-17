Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 17.10.2016

PULS 4Staffel 2Folge 14
46 Min.Ab 6

Geballte Ladung Tiroler Humor gibt es in der 14. Folge von "Sehr witzig!?" Nina Hartmann schiebt auf dem PULS 4 Witze-Stammtisch eine Wuchtel nach der anderen und versucht Gastgeber Gery Seidl tirolerisch beizubringen. Mit ihrer Strategie macht sie alle völlig Banane. Harry Prünster hingegen versucht mit hervorragenden Pointen seinen unangefochtenen Titel " Witzekönig Österreichs" zu verteidigen.

PULS 4
