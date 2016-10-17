Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 17.10.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 14: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 17.10.2016
46 Min.Ab 6
Geballte Ladung Tiroler Humor gibt es in der 14. Folge von "Sehr witzig!?" Nina Hartmann schiebt auf dem PULS 4 Witze-Stammtisch eine Wuchtel nach der anderen und versucht Gastgeber Gery Seidl tirolerisch beizubringen. Mit ihrer Strategie macht sie alle völlig Banane. Harry Prünster hingegen versucht mit hervorragenden Pointen seinen unangefochtenen Titel " Witzekönig Österreichs" zu verteidigen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4