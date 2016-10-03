Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 03.10.2016

46 Min.Folge vom 03.10.2016

Eva Maria Marold hat in der 12. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!?" am Witze-Stammtisch auf PULS 4 platz genommen. Schmähs und Schenkelklopfer am laufenden Band bei "Sehr witzig!?".

