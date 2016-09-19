Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.09.2016

PULS 4Staffel 2Folge 10vom 19.09.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.09.2016

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.09.2016Jetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 10: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.09.2016

46 Min.Folge vom 19.09.2016Ab 6

In der 10. Folge der 2. Staffel nimmt der österreichische Schauspieler, Fernsehmoderator und Autor Günter Tolar im Witze-Stammtisch auf PULS 4 platz. Gemeinsam mit den Stamm-Comedians sorgt er bei "Sehr witzig!?" für ordentliche Schmähs und Schenkelklopfer.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen