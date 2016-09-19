Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.09.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 10: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.09.2016
46 Min.Folge vom 19.09.2016Ab 6
In der 10. Folge der 2. Staffel nimmt der österreichische Schauspieler, Fernsehmoderator und Autor Günter Tolar im Witze-Stammtisch auf PULS 4 platz. Gemeinsam mit den Stamm-Comedians sorgt er bei "Sehr witzig!?" für ordentliche Schmähs und Schenkelklopfer.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4