Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der Mäusekönig

ORF1Staffel 2025Folge 672vom 22.07.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der Mäusekönig

Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der MäusekönigJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 672: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der Mäusekönig

24 Min.Folge vom 22.07.2025

Großmutti hat beschlossen beim ersten großen Gugelhupfwettbewerb in Pimperlhausen teilzunehmen. Kasperl und Sepperl sollen beim Backen helfen. Während Kasperl und die Großmutti alles vorbereiten, schmollt Sepperl. Er hätte so gerne einmal einen ganzen Großmutti-Gugelhupf für sich alleine. Da kommt der Briefträger gerade recht. Er bringt eine Nachricht von Dornröschen, dass es im Wald Kuchen gibt. In dem Glauben, dass die Prinzessin für ihn einen Kuchen gebacken hat, macht Sepperl sich sofort auf den Weg. Als Kasperl und die Großmutti die Nachricht finden, ahnen die beiden sofort, dass da etwas nicht stimmen kann. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen