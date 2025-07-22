Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der MäusekönigJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 672: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der Mäusekönig
24 Min.Folge vom 22.07.2025
Großmutti hat beschlossen beim ersten großen Gugelhupfwettbewerb in Pimperlhausen teilzunehmen. Kasperl und Sepperl sollen beim Backen helfen. Während Kasperl und die Großmutti alles vorbereiten, schmollt Sepperl. Er hätte so gerne einmal einen ganzen Großmutti-Gugelhupf für sich alleine. Da kommt der Briefträger gerade recht. Er bringt eine Nachricht von Dornröschen, dass es im Wald Kuchen gibt. In dem Glauben, dass die Prinzessin für ihn einen Kuchen gebacken hat, macht Sepperl sich sofort auf den Weg. Als Kasperl und die Großmutti die Nachricht finden, ahnen die beiden sofort, dass da etwas nicht stimmen kann. Bildquelle: ORF
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Servus Kasperl
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