Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die blaue WunderblumeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 889: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die blaue Wunderblume
26 Min.Folge vom 30.10.2025
Elefantendame Ella hat schrecklichen Schnupfen. Ein Glück, dass Lila, die Waldfee, schon dabei ist die blaue Wunderblume zu züchten, die Ella helfen soll. Doch da taucht plötzlich Sauerbein auf, dem es gar nicht gefällt, dass Lila dem Kasperl und seinen Freunden helfen möchte… Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0