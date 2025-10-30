Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die blaue Wunderblume

ORF1Staffel 2025Folge 889vom 30.10.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die blaue Wunderblume

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die blaue WunderblumeJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 889: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die blaue Wunderblume

26 Min.Folge vom 30.10.2025

Elefantendame Ella hat schrecklichen Schnupfen. Ein Glück, dass Lila, die Waldfee, schon dabei ist die blaue Wunderblume zu züchten, die Ella helfen soll. Doch da taucht plötzlich Sauerbein auf, dem es gar nicht gefällt, dass Lila dem Kasperl und seinen Freunden helfen möchte… Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen