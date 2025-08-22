Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Kasperl, wieso bist du so grün?Jetzt kostenlos streamen
Folge 875: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Kasperl, wieso bist du so grün?
23 Min.Folge vom 22.08.2025
Kasperl beschwört den Zorn der Hexe Morchelstinka Kräuterbutter herauf, als er im Wald auf ihrem Lieblingsplatz grüne Kräuter für Großmutter pflücken möchte. In ihrer Wut verwandelt sie ihn einfach in einen Frosch. Und so soll er auch bleiben, bis er durch einen Kuss erlöst wird. Pezi ist verzweifelt. Sicher kann nur eine Prinzessin helfen. Sie bitten eine Märchenfee um Hilfe. Zufällig ist gerade die Prinzessin auf der Erbse im Schloss. Doch diese weigert sich, den Frosch zu küssen. Bildquelle: ORF
