Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Kasperl, wieso bist du so grün?

ORF1Staffel 2025Folge 875vom 22.08.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Kasperl, wieso bist du so grün?

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Kasperl, wieso bist du so grün?Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 875: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Kasperl, wieso bist du so grün?

23 Min.Folge vom 22.08.2025

Kasperl beschwört den Zorn der Hexe Morchelstinka Kräuterbutter herauf, als er im Wald auf ihrem Lieblingsplatz grüne Kräuter für Großmutter pflücken möchte. In ihrer Wut verwandelt sie ihn einfach in einen Frosch. Und so soll er auch bleiben, bis er durch einen Kuss erlöst wird. Pezi ist verzweifelt. Sicher kann nur eine Prinzessin helfen. Sie bitten eine Märchenfee um Hilfe. Zufällig ist gerade die Prinzessin auf der Erbse im Schloss. Doch diese weigert sich, den Frosch zu küssen. Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen